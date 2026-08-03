Новый МТК по выращиванию белорусской красной породы построят в Свислочском районе

В следующем году новый молочно-товарный комплекс по выращиванию белорусской красной породы построят в Свислочском районе.



Разработана программа по увеличению поголовья. Ведется проектно-сметная документация. Юго-западный край - единственный в стране сохранил отечественный генофонд еще с советских времен.

Андрей Грицкевич, председатель Свислочского райисполкома: "Почему это важно? Одно дело - сохранить генофонд, второй момент – то, что сырье, которое получается от этих коров, специфическое, с высоким содержанием белка, с высоким содержанием жира, оно очень полезно аллергикам. У нас это молоко будут брать на отдельную линию, по отдельной цене и выпускать отдельную продукцию. Поэтому я думаю, что в ближайшее время на полках магазинов мы увидим молоко именно белорусской красной коровы, которое производят именно у нас в районе".

Сегодня в стране свыше 2 тыс. племенных коров красной породы. Несколько лет назад по инициативе ученых и аграриев их закупили в Дании, чтобы создать новую, полностью адаптированную к белорусским условиям. Сегодня поголовье в основном базируется в Оршанском районе. Развивать направление будут в Минской и Брестской областях.