Новый торфозавод открыли в Минской области

Пополнение в энергетической сфере страны. В Минской области открылся торфозавод, который, скорее, будет приносить пользу сфере АПК, так как специализируется на выпуске профессиональных торфяных грунтов. Новый объект на филиале "Туршовка" торфобрикетного завода "Усяж" оборудован самой современной техникой, а у местных специалистов - высокие компетенции.



Ежегодно здесь смогут производить более 30 тыс. тонн продукции, а при потребностях - в разы больше. А главное, что такие инвестиции принесут дополнительные плюсы региональной экономике.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Одним из приоритетов пятилетки социально-экономического развития нашей страны будут сильные регионы с учетом их особенностей. Особенность Крупского района как раз в больших залежах торфа с востребованными характеристиками. Поэтому и было принято здесь решение на базе старого предприятия "Туршовка" построить новый современный завод. Такие предприятия располагаются в небольших населенных пунктах и, по сути, являются для них градообразующими. И мы понимаем, что от развития таких предприятий зависит уровень жизни местных жителей. Поэтому, безусловно, этот проект укрепит данный регион".