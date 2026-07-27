Новый уровень комфорта: как меняются города и поселки Минской области

Новый уровень комфорта в каждом городе и поселке!

В инвестпрограмму Минской области включено 126 объектов, 17 из которых уже введены в первом полугодии. Это реконструкция спального корпуса в реабилитационно-оздоровительном центре "Ждановичи" и открытие стоматологического отделения в Клецке, 3 котельные и 5 объектов водоснабжения. Завершаются строительные работы по пожарному депо в Марьиной Горке и автостанции в Смолевичах, а также учреждений образования и здравоохранения. Всего на возведение и проектирование социально значимых объектов в регионе предусмотрено более 930 млн рублей.

Виктор Рагусский, зампредседателя Миноблисполкома:

Более 40 % финансовых ресурсов, которые запланированы в национальной программе, будут направлены на социальные объекты: образования, медицины, культуры. Поэтому сегодня очень важно сверить часы по объектам, которые будут вводиться в эксплуатацию именно в этом году. Это более 60 объектов, в том числе инфраструктурные. Далее мы обсудим тему тех объектов, которые влияют на жизнедеятельность населения: объекты ЖКХ. На них на сегодняшний день определена сумма не менее 200 млн рублей.

Особое внимание - строительству жилья, в том числе арендному. Менее чем за полгода в Минской области введено в эксплуатацию более 400 тыс. квадратных метров.