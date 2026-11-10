Новый вектор: в Минске пройдет I Форум регионов Беларуси и Кыргызстана

Краткий пересказ от ИИ

В Минске 10 ноября пройдет I Форум регионов Беларуси и Кыргызстана. Организаторы - Национальный центр поддержки экспорта Беларуси и Министерство экономики и коммерции Кыргызстана. Тема пленарного заседания - "Региональное взаимодействие - драйвер экономики". Будут говорить о перспективах кооперации, а также к подписанию готовятся межрегиональные документы.

I Форум регионов Беларуси и Кыргызстана

"Президент-Отель" - место встречи бизнеса Беларуси и Кыргызстана. I Форум регионов для двух наших стран, но в целом такой формат взаимодействия делового сообщества не нов, он достаточно эффективен, уже опробован. На примере Беларуси и России у нас уже проходят форумы регионов, также Беларусь и Узбекистан. На этот раз Кыргызстан. Такой формат интересен для предприятий из регионов, областей. Это возможность встретиться с коллегами, узнать об особенностях ведения бизнеса в стране, с которой готов посотрудничать. Также Форум регионов - это место, где рождаются и совместные предприятия, и будущие совместные товары.

Тема сегодняшней встречи: "Оригинальное взаимодействие - драйвер экономики". Это мероприятие - I Форум регионов Беларуси и Кыргызстана - организовано Национальным центром поддержки экспорта Беларуси и Министерством экономики и коммерции Кыргызстана.

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта:

"Мы исходим из того, что это не будет очередным календарным мероприятием, это начало нового формата взаимоотношений на оригинальном уровне между двумя странами, которые должны принести больше субстантива и предмета именно во взаимную торговлю. Наверное, будет уместно сказать о том, что происходит изменение ландшафта во взаимной торговле с оригинальной точки зрения, поскольку изначально большая деловая инициатива исходила из столичного региона, из Бишкека самого, а сейчас интерес к оригинальному сотрудничеству проявляют и другие области этой страны. У каждой из них своя специализация, свои экономические интересы, свои точки роста. И все это на комплементарной взаимодополняющей основе совпадает с теми компетенциями, которые мы предлагаем нашим кыргызстанским партнерам. Сейчас деловая делегация находится в Беларуси. Они посещают регионы, встречаются как с руководством самих регионов, так и с нашими компаниями местными, то есть непосредственно погружаются в содержание, познакомятся с потенциалом наших торговых отношений на региональном уровне".

Стартуют здесь и переговоры вице-премьеров Беларуси и Кыргызстана. Затем будет торжественное открытие самого I Форума регионов Беларуси и Кыргызстана. Далее пройдет и заседание межправкомиссии. Параллельно будут идти и бизнес-переговоры. Руководители предприятий и компаний приехали с конкретными предложениями. Активное внимание в Кыргызстане уделяется развитию таких отраслей, как строительство, финансы, торговля, обрабатывающая промышленность. Так что будет интересный диалог. В конце мероприятия, в конце переговоров ждем и подписания совместных документов.