"Новое дыхание для белорусской глубинки": какие агроусадьбы поддержит новый указ

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Указ Президента Беларуси "О развитии агроэкотуризма" направлен на более равномерное развитие отрасли в регионах и поддержку усадеб, которые сохраняют белорусские традиции. Об этом рассказала заместитель министра экономики Беларуси Елена Болигатова в "Актуальном интервью".

По ее словам, сегодня в стране работает около 1,5 тыс. субъектов агроэкотуризма, но развитие по областям идет неравномерно. "Абсолютным лидером среди регионов является Минская область. А вот, к примеру, в Гомельской и Могилевской областях результаты пока скромнее - 110 и 140 субъектов агроэкотуризма. И указ "О развитии агроэкотуризма" как раз-таки направлен на то, чтобы этот дисбаланс исправить и равномерно развивать агроэкотуризм на территории всех регионов", - отметила Елена Болигатова.

Главная идея документа - изменить восприятие агроэкоусадеб. "Для нас главная философия - это донастроить восприятие агроэкоусадеб. Мы хотим сломать стереотип, что агроэкоусадьба - это просто место для загородного пикника и ночевки. Сегодня это островки исконной Беларуси, где поддерживаются и сохраняются наши корни. Государство поддерживает тех хозяев, которые сегодня развивают наши традиции, белорусский быт, ремесла, обряды, проводят мастер-классы и погружают нас в сельский быт. Это те места, где живет белорусский культурный код. Для белорусов это хорошая возможность вернуться к своим истокам, а для иностранных гостей - посмотреть на живую, настоящую Беларусь, ее душу", - подчеркнула замминистра.

quote По нашему мнению, это будет новое дыхание для белорусской глубинки. Елена Болигатова

При подготовке документа ориентировались на поручение главы государства Александра Лукашенко. "Александр Григорьевич очень четко подметил, что есть большая разница между усадьбой, которая открылась возле большого города и на бойких местах, под видом аграрной усадьбы, оказывает услуги ресторана, проводит большие торжества, и усадьбой, которая находится в так называемом медвежьем углу", - пояснила она.

"Так вот, для тех усадеб, которые находятся в этом медвежьем углу, государство предлагает максимальную поддержку. Это, например, уплата вместо налога специального сбора, который сегодня составляет 45 рублей в месяц. Такая поддержка оказывается не просто по месту расположения. Чтобы получить эту льготу, нужно оказывать услуги агроэкотуризма: проведение мастер-классов по белорусским ремеслам, знакомство с локальной кухней, традициями, природным наследием и прочим", - отметила Елена Болигатова.

По новому указу также теперь разрешено, чтобы в агроусадьбе было даже 15 комнат. "Раньше лимит составлял 10 комнат. Сегодня мы увеличили его до 15. Это та самая золотая середина, которую мы выработали с экспертами бизнеса", - сказала замминистра.

По ее мнению, такой формат позволит принимать больше гостей, но сохранить атмосферу усадьбы. "Давайте посмотрим обстоятельно. Это уже не маленький загородный домик. Все-таки 15 комнат позволяют принимать уже большие группы гостей, проводить семейные торжества. Но одновременно это не просто загородная гостиница и безликий отель. Нет конвейерного потока. Ключевое - это сохранить домашний уют, аутентичную атмосферу, заботу и личное гостеприимство хозяев, национальную кухню и сельский быт. Это обстановка, в которой мы хотим, чтобы гости погружались в быт деревни. Это возможность переключиться на спокойный ритм жизни и получить эмоции от отдыха в деревне", - подчеркнула она.

Расширяется и программа кредитования. "Программа кредитования Белагропромбанка продлена на неограниченный период действия. Самое ключевое - снятие верхнего порога кредита. Ранее это было 2 тыс. базовых величин, сегодня такого лимита уже нет. Сохранена максимально комфортная ставка кредитования - 5 % годовых. И при этом увеличены сроки погашения кредита: для сельскохозяйственных организаций - 8 лет, для физических лиц - 10 лет. По нашему мнению, такая кредитная поддержка позволит снизить финансовое бремя на субъектов агроэкотуризма и одновременно развивать инфраструктуру и те самые дополнительные комнаты для гостей", - пояснила Елена Болигатова.

Она также напомнила о сроках вступления документа в силу. "Важно бизнесу обратить внимание, на то, что указ вступает в силу в конце ноября 2026 года", - заключила замминистра экономики.