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Новое направление - рейсы в Рас-эль-Хайму из Минска будут выполняться с 7 октября
Еще одно направление для национального авиаперевозчика. Рейсы в Рас-эль-Хайму из Минска будут выполняться с 7 октября. Периодичность - раз в неделю по четвергам. Дорога от аэропорта до любого отеля в окрестностях составит не более 20 минут. Это самый северный эмират ОАЭ (четвертый по величине) и один из самых красивых и плодородных регионов Объединенных Арабских Эмиратов.
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