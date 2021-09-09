Новое направление - рейсы в Рас-эль-Хайму из Минска будут выполняться с 7 октября

Еще одно направление для национального авиаперевозчика. Рейсы в Рас-эль-Хайму из Минска будут выполняться с 7 октября. Периодичность - раз в неделю по четвергам. Дорога от аэропорта до любого отеля в окрестностях составит не более 20 минут. Это самый северный эмират ОАЭ (четвертый по величине) и один из самых красивых и плодородных регионов Объединенных Арабских Эмиратов.