Новогодние пожелания - о чем мечтает премьер-министр Беларуси

На вопрос о свой мечте премьер-министр Беларуси Роман Головченко ответил мгновенно и с юмором - об отпуске. И продолжил: "Конечно, если серьезно, большинство мыслей связано с работой, там, где ты проводишь большую часть времени. Хотелось бы, чтобы 2023 год не принес нам потрясений. Я бы попросил прежде всего стабильности. Чтобы были понятные условия для работы, а как работать - мы знаем".