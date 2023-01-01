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Новогодние пожелания - о чем мечтает премьер-министр Беларуси

На вопрос о свой мечте премьер-министр Беларуси Роман Головченко ответил мгновенно и с юмором - об отпуске. И продолжил: "Конечно, если серьезно, большинство мыслей связано с работой, там, где ты проводишь большую часть времени. Хотелось бы, чтобы 2023 год не принес нам потрясений. Я бы попросил прежде всего стабильности. Чтобы были понятные условия для работы, а как работать - мы знаем".

Роман Головченко надеется, что год будет лучше. "Прошлый год мы прожили эффективно, удачно. Вошли в новый год с неплохим заделом. Поэтому есть все основания полагать, что то, что мы планировали, должно получиться", - подытожил премьер.

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