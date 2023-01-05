Новую логистику и увеличение объемов поставок обсудили на совещании у Президента

Фундаментальной теме сегодня было посвящено совещание во Дворце Независимости. Логистика, география и наращивание объемов белорусского экспорта. Уже с первых дней 2023 года Александр Лукашенко требует от правительства и профильных специалистов и ведомств четких планов по рынкам сбыта и проработки потенциальных контрактов.

Должно быть четкое представление, куда, сколько и какую продукцию Беларусь будет отправлять за рубеж. Санкционная политика в отношении Беларуси скорректировала логистику поставок. Сейчас мы переправляем наши грузы через российские порты и намерены строить собственные на российской Балтике. В этом плане все необходимые вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин решили в ходе личных контактов. В части новых проектов стоит задача: насколько это возможно, с минимальными затратами диверсифицировать поставки. Подробнее об экспортных задачах рассказала Илона Красутская.





По первым мероприятиям в новом году на уровне Президента складывается впечатление, что некоторые вопросы все еще шлейфом тянутся из 2022 года. Это объяснимо. Темы на повестке самые актуальные. Они напрямую влияют и касаются качества жизни и нашего будущего. Сначала развитие стройотрасли, теперь - белорусский экспорт.

А. Лукашенко: Негативные тенденции по экспорту удалось преодолеть, но успокаиваться нельзя

Нам в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, как принято говорить, поштучно увеличивали экспорт. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Нефтехимия, калийные удобрения, машиностроение, продукты питания - самые ходовые позиции белорусского экспорта. По итогам 2022 года в плане прибыли за них выглядим неплохо. Цифра 20 млрд рублей за белорусское продовольствие даже попала в тезисы новогоднего обращения Президента Беларуси. Но в целом есть конкретная задача - существенно увеличить объемы по многим экспортным статьям.

Как бы мы тут ни пытались по итогам года приукрасить наши результаты, не совсем это получится, будем откровенно говорить, что "поштучно" значит, что тракторов и прочих автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году. Благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более менее положительные результаты по экспорту. Но то, что мы поштучно и по тоннам не вышли на предполагаемый уровень, - свидетельство того, что успокаиваться нельзя. Нам надо думать о том, как наращивать экспорт. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Экспорт - это валюта, без которой страна и экономика жить не может. Тем более, что Беларусь экспортно ориентированную экономику имеет: половину того, что производим, мы должны будем продать, чтобы нормально жить", - добавил глава государства.

Н. Снопков: Сальдо торгового баланса сложилось на исторически высоком уровне - $4,5 млрд

Как экономист, первый вице-премьер Снопков скажет - за цифрами статистики не увидишь многих нюансов. А факт важный: сальдо торгового баланса сложилось на исторически высоком уровне - это 4,5 млрд долларов. За этой цифрой стабильность на валютном рынке и золото-валютный резерв страны.





"Историческая цифра, и она очень важна. Фактически она формирует стабильность, спокойствие в финансовой сфере и стране в целом. Президент Республики Беларусь, конечно, прав, по объемам мы не достигли досанкционного уровня экспорта по отдельным товарам. По многим позициям, в том числе инвестиционного импорта, в том числе нашей машиностроительной отрасли, мы превысили объем. Но есть позиции, которые мы просто обязаны в этом году подтянуть. И самое приятное - перспектива того, что мы выйдем по объемам их экспорта на досанкционный уровень, есть", - утверждает Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси.

Портовое сотрудничество и строительство собственных портов в России

Учитывая санкционный прессинг, нужно оперативно решать многие вопросы с логистикой нашего экспорта. До всех событий Беларусь отправляла товары через украинские и прибалтийские порты. Потом переориентировались на Россию. Хороший опыт сотрудничества у нас есть даже на Дальнем Востоке. Сейчас строим собственный порт в Бронке. Параллельно правительство прорабатывает еще несколько вариантов.

В связи с тем, что нас пытались удушить в 2022 году санкциями, нарушена сложившаяся логистика, нам пришлось искать новые логистические пути, т. е. пути поставок продаж наших товаров. Надо будет обсудить и эти вопросы. По крайней мере, то, что вы просили решить меня на уровне Президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты. Я полагаю, этот вопрос решен. Дело остается за малым: начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать через собственные порты, а не чужие. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Беларусь отправляет грузы через почти 20 российских портов. В прошлом году между странами были подписаны два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов. Речь о калийных, азотных удобрениях, продукции металлургии и деревообработки. Но даже, если наши бывшие партнеры захотят все отмотать назад, для Беларуси это уже не принципиальная история.





Если нам будут поступать сигналы по поводу прибалтийских портов, мы будем думать. Посмотрим на условия, которые предложат нам, потому что сегодня для нас уже это не принципиально. Честно скажу, благодаря титанической работе Президента, мы только смогли не испортить ситуацию. Сегодня мы обеспечиваем портовой инфраструктурой весь необходимый экспорт Республики Беларусь. Как правильно было отмечено, в основном, на 80 %, это нефтепродукты и калийные удобрения. У нас достаточно сегодня портовой инфраструктуры, чтобы вывозить весь объем экспортируемого продукта. Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

Буквально совсем недавно литовцы и латыши бились за наши грузопотоки, продавали Беларуськалию и калийной компании пакеты акций, а потом поставили крест на сотрудничестве. Хотели сделать хуже нам, но получился обратный эффект. Уже есть новые договоренности. Прямые поставки калийных удобрений будут в страны Африки и Латинской Америки, минуя американских и европейских посредников.

Беларусь кратно наращивает железнодорожные грузоперевозки в Китай

"В Китай мы в этих условиях наращиваем грузоперевозки. В прошлом году отправили 988 контейнерных поездов в Китай. К примеру, калийных удобрений больше миллиона тонн перевезли. Также это пиломатериалы, сухое молоко и ряд других грузов. Здесь у нас устойчивый рост, практически кратный. Плюс еще поток, который сегодня движется через Беларусь в контейнерных поездах: Западная Европа - Китай", - сообщил Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси.

Несмотря на все перипетии, логистические цепочки обновляются. А стоимость тех же калийных удобрений даже с учетом длинных транспортных коридоров только растет.