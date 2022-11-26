3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новую практику уборки кукурузы проинспектировал вице-премьер Беларуси
Снижение себестоимости и повышение качества продукции приоритет для АПК. Ведь это не только защита своего рынка, но и экспорт. В белорусских товарах за рубежом появилась большая востребованность. Возможностей обеспечить ее у аграриев Беларуси достаточно. В помощь - в том числе новые технологии в кормозаготовке.
Вице-премьер Леонид Заяц сегодня проинспектировал новую практику уборки кукурузы на примере агрокомбината "Заря" Могилевского района. В этом году здесь отвели под культуру почти три с половиной тысячи гектаров. Из них примерно тысячу гектаров еще предстоит убрать на зерно. Мороз не помеха.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Две недели назад имели влажность кукурузы 50 %. Пытались обмолотить ее, получали с гектара 12 тонн. Но были очень большие потери. И початок не вымолачивался, оставалось большое количество зерна в початке. Не шла техника, буксировали. Что мы видим на сегодня - влажность действительно 30 %. И с 1 га мы сегодня получаем 145-150 ц. На рынке кукуруза сегодня стоит 250 долларов. Вот 150 долларов примерно разница - экономический эффект на каждой тонне этого хозяйства.В этом году в "Заре" полностью обеспечили себя кормами. Заложено более 30 тысяч тонн силоса. И будет собрано почти 20 тысяч тонн зерна кукурузы. Уборку культуры завершат к середине декабря.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительные "Ласточки" отправили по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов