Новую практику уборки кукурузы проинспектировал вице-премьер Беларуси

Снижение себестоимости и повышение качества продукции приоритет для АПК. Ведь это не только защита своего рынка, но и экспорт. В белорусских товарах за рубежом появилась большая востребованность. Возможностей обеспечить ее у аграриев Беларуси достаточно. В помощь - в том числе новые технологии в кормозаготовке.



Вице-премьер Леонид Заяц сегодня проинспектировал новую практику уборки кукурузы на примере агрокомбината "Заря" Могилевского района. В этом году здесь отвели под культуру почти три с половиной тысячи гектаров. Из них примерно тысячу гектаров еще предстоит убрать на зерно. Мороз не помеха.



Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Две недели назад имели влажность кукурузы 50 %. Пытались обмолотить ее, получали с гектара 12 тонн. Но были очень большие потери. И початок не вымолачивался, оставалось большое количество зерна в початке. Не шла техника, буксировали. Что мы видим на сегодня - влажность действительно 30 %. И с 1 га мы сегодня получаем 145-150 ц. На рынке кукуруза сегодня стоит 250 долларов. Вот 150 долларов примерно разница - экономический эффект на каждой тонне этого хозяйства. В этом году в "Заре" полностью обеспечили себя кормами. Заложено более 30 тысяч тонн силоса. И будет собрано почти 20 тысяч тонн зерна кукурузы. Уборку культуры завершат к середине декабря.