Новые правила по торговле, общепиту и обслуживанию на селе прокомментировали в МАРТ

Новые правила по торговле, общепиту и обслуживанию на селе заработают в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа подписал указ, согласно которому, с одной стороны, учитываются пожелания жителей сельской местности, с другой - экономические интересы субъектов торговли.

Указом установлено, что торговля, бытовое обслуживание и работа общепита на селе осуществляются с учетом особенностей. В частности, по налогообложению, организации работы автомагазинов с обязательным определением маршрутов, указанием периодичности движения, времени и мест прибытия, а также отчуждению на возмездной основе недвижимости.

Предусмотрена персональная ответственность председателей обл- и райисполкомов, а также руководителей субъектов торговли за организацию надлежащего торгового обслуживания.

Документ подготовлен по следам поручений Президента и обстоятельного обсуждения вопросов обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность.

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Этот указ предусматривает ряд льгот для субъектов, которые будут осуществлять торговлю в сельской местности. Это касается и налоговых вычетов, налог на прибыль, налог земельный, на капитальное строение. Здесь существенные преференции предусматриваются. Кроме того, указом установлено требование к субъектам, осуществляющим торговое обслуживание в сельской местности, согласовывать маршруты движения и графики движения, а также время остановки в сельских населенных пунктах, а также информирование жителей этих населенных пунктов о режиме работы этих автолавок".