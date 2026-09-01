Новые торговые соглашения ЕАЭС позволят создать сотни тысяч дополнительных рабочих мест.

Если еще в 2019 году доля запада во внешней торговле стран ЕАЭС была 60 %, то сейчас она ниже 20 %. В то же время доля стран глобального юга увеличилась с 40 до 80 %.

Таким образом удалось оперативно расширить прежние рынки, найти новые, выстроить новые связи. Как пример, соглашение о свободной торговле в рамках союза с Вьетнамом в разы повысило экспортные поставки мясных товаров, минеральных удобрений, химической и металлургической продукции. Хорошие перспективы и с Монголией, ОАЭ и Индонезией. Ожидается дополнительное увеличение товарных поставок примерно на 12 млрд долларов и создание 160 тыс. дополнительных рабочих мест.