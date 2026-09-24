Новые сорта пшеницы вывели белорусские ученые

Белорусские селекционеры представили новые сорта пшеницы, которые уже показывают свою эффективность на практике.

Расскажем о потенциале новинок.

Новый сорт озимой пшеницы "айлин"

Продуктивность колоса, прочность стебля, высокая адаптивность и устойчивость к грибковым заболеваниям. Озимая пшеница "айлин" - результат многолетней работы отечественных селекционеров.

Игорь Сацюк, ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Сорт "айлин" обладает высокой урожайностью. Он относится к сортам крупноколосого типа, т. е. формирует свою урожайность в основном за счет колоса. Потенциал колоса может составлять 5 грамм и более. При этом у него очень высокая масса тысячи зерен и большое количество зерен в колосе".

Сейчас в хозяйствах страны идет активный осенний сев. В производство уже запущено 58 т элитных семян. Общая площадь посева составит около 350 га по всей республике.

Озимая мягкая пшеница "айлин" - сорт с колоссальным потенциалом. В среднем он дает около 75 ц/га, а в максимальных значениях превышает 130.

Яровая пшеница "карта"

Еще одно селекционное достижение - яровая мягкая пшеница "карта". Это первый в Беларуси сорт, созданный с помощью молекулярно-генетических методов. Помимо высокой урожайности и отличных качественных характеристик зерна, новинка максимально устойчива к полеганию. А значит, комбайны смогут убрать поля без потерь.

Если ближе к столу, то урожай всего с одного гектара "карты" - это тысячи килограммов зерна. При стандартном выходе муки и рецептуре этого объема ориентировочно хватит на 15-17 тыс. полкилограммовых буханок хлеба.

Жанна Пилипенко, научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Сорт "карта" обладает высокой урожайностью - 86 ц/га, белок - 14,7, клейковина - 31".

Белорусские семена высоко ценят и за рубежом. Ежегодно на экспорт в Россию и страны ближнего зарубежья отгружают до 400 т элиты. Особым спросом у партнеров пользуются наши рапс, пшеница, ячмень и многолетние травы.

Всего в 2026 году более 20 сортов селекции Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию включено в государственный реестр. Среди новинок не только пшеница, но также рожь, тритикале, рапс, гибриды кукурузы и кормовых культур. Белорусская аграрная наука продолжает идти в тесной связке с производством, закладывая надежный фундамент под продовольственную безопасность страны.