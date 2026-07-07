Новые точки сотрудничества: какой промышленный потенциал у Гродненской области для Узбекистана

Гродненская область принимает делегации Самаркандской и Андижанской областей Узбекистана. Визит проходит в рамках ІІІ Форума регионов Беларуси и Узбекистана. В центре внимания - развитие межрегионального сотрудничества, расширение промышленной кооперации и поиск новых направлений для совместной работы.

В программе визита делегаций из Узбекистана - переговоры и посещение ведущих предприятий региона. Для зарубежных партнеров это возможность ознакомиться с промышленным потенциалом Гродненщины и обсудить перспективные направления сотрудничества.

Гродненская область и регионы Узбекистана на протяжении 4 лет развивают партнерские отношения. Заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-гуманитарном и культурном сотрудничестве. Новый визит - еще один шаг к реализации достигнутых договоренностей и расширению деловых контактов.

Останакул Мирзаев, советник хокима Андижанской области по внешнеэкономической деятельности (Узбекистан):

"У нас создано совместное предприятие с компанией "ЛидаТехмаш". В Андижане у нас производятся культиваторы. Активно сотрудничаем с Гродненским аграрным университетом, есть совместный факультет с Андижанским сельскохозяйственным институтом. Наши ребята получают двойные дипломы".

Делегации посещают свободную экономическую зону "Гродноинвест", знакомятся с работой предприятий мебельной отрасли. Особое внимание - современным технологиям производства, экспортным возможностям и перспективам промышленной кооперации. Сегодня в СЭЗ "Гродноинвест" уже работает предприятие с узбекским капиталом, общий объем инвестиций превысил 14 млн долларов. Растут и объемы взаимной торговли: только за январь-май 2026 года товарооборот резидентов СЭЗ с Узбекистаном составил почти 21 млн долларов.

Дмитрий Рожков, глава администрации СЭЗ "Гродноинвест":

"В 2026 году серьезно увеличился экспорт (более чем в 3 раза). В Узбекистане серьезно развивается строительство, поэтому новое строительство нужно оснащать современной мебелью, она должна быть белорусская. Здесь идет не только продажа мебели, здесь мы видим варианты кооперации".

Во время встреч стороны обсуждают расширение поставок продукции и развитие инвестиционного сотрудничества. Для предприятий региона такие контакты открывают новые возможности выхода на рынки Центральной Азии, а для узбекских партнеров - доступ к белорусским технологиям и производственным компетенциям.

Гродненская область последовательно укрепляет сотрудничество с регионами Узбекистана. III Форум регионов станет еще одной возможностью расширить партнерские связи и наполнить ранее подписанные соглашения новыми совместными проектами в промышленности, экономике и гуманитарной сфере.