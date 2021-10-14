Новые форматы работы на международных выставках - made in Belarus

Для нашей экспортно ориентированной экономики международные отраслевые выставки имеют особую важность. Заявить о себе на мировой арене, показать свои возможности, найти новые деловые контакты.

Но! Как работать, когда ковид! Коронавирус изолировал весь мир. Век информационных технологий открывает новые возможности. Теперь принять участие в крупнейших экспозициях можно, не выезжая за пределы страны. О форматах работы в новых условиях и в целом о Беларуси на мировых выставочных площадках, спросим у Евгения Введенского, директора Белинтерэкспо Белорусской торгово-промышленной палаты.

1. Евгений, в конце октября в Азербайджане пройдет строительная выставка Baku build, где свой национальный павильон представит и Беларусь. Чем будем удивлять посетителей? И насколько такие экспозиции важны для нашей строительной отрасли?

2. Да, действительно, пандемия подталкивает искать новые форматы. Уже 4-я волна ковида, сколько их будет, сложно прогнозировать… В связи с такой нестабильной эпидобстановкой до конца года планируется проведение масштабных выставок именно в офлайн-формате?