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Новые форматы работы на международных выставках - made in Belarus
Для нашей экспортно ориентированной экономики международные отраслевые выставки имеют особую важность. Заявить о себе на мировой арене, показать свои возможности, найти новые деловые контакты.
Но! Как работать, когда ковид! Коронавирус изолировал весь мир. Век информационных технологий открывает новые возможности. Теперь принять участие в крупнейших экспозициях можно, не выезжая за пределы страны. О форматах работы в новых условиях и в целом о Беларуси на мировых выставочных площадках, спросим у Евгения Введенского, директора Белинтерэкспо Белорусской торгово-промышленной палаты.
1. Евгений, в конце октября в Азербайджане пройдет строительная выставка Baku build, где свой национальный павильон представит и Беларусь. Чем будем удивлять посетителей? И насколько такие экспозиции важны для нашей строительной отрасли?
2. Да, действительно, пандемия подталкивает искать новые форматы. Уже 4-я волна ковида, сколько их будет, сложно прогнозировать… В связи с такой нестабильной эпидобстановкой до конца года планируется проведение масштабных выставок именно в офлайн-формате?
3.Такие экспозиции себя оправдывают с точки зрения контрактов, налаживания деловых связей. Вот насколько они эффективны? Или это все-таки площадка больше показать себя в рекламных целях?
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