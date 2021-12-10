Новые инвестиционные проекты Минской области в 2022 году усилят экономику региона

Новые инвестиционные проекты Минской области. В следующем году они усилят экономику региона. В стадии модернизации завод по переработке старых автомобильных покрышек в Минском областном технопарке. Благодаря новым технологиям увеличится продуктивность производства. В Копыльском районе строят крупнейшее в нашей стране предприятие по выпуску мяса индейки. А это полтысячи новых рабочих мест. Появится новичок и в промышленности Жодино - российские инвесторы начали возводить в городе завод по производству строительных материалов. Кстати, именно российские бизнесмены одни из самых активных инвесторов.