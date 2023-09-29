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Новые корпуса Минского городского технопарка на ОАО "Мотовело" начнут принимать резидентов уже в 2024 году

Новые корпуса Минского городского технопарка на ОАО "Мотовело" начнут принимать резидентов уже в 2024 году

Широкие возможности открываются для бизнеса и на площадке ОАО "Мотовело"! Новые корпуса Минского городского технопарка начнут принимать резидентов уже в следующем году. Сегодня на заводе активными темпами продолжается реконструкция старых и строительство новых зданий под промышленное производство, офисы и лаборатории. Так, уже готово здание бывшего заводского дома культуры. В залах в стиле «лофт» разместится локация для коворкинга и форумов. Всего же на Партизанском проспекте появится около 200 тысяч квадратных метров новых площадей для ведения бизнеса. А это десятки производственных боксов. К слову, кроме готовой инфраструктуры у компаний-резидентов и существенные экономические преференции.

Сзади меня находится главный производственный корпус, в котором и расположится сам велозавод. Это производство велосипедов, новые станки и оборудование. На всей территории действует специальный налоговый режим. Налог на прибыль в течение 5 лет не платится предприятиями. Но этот режим длится до 2030 года. Кроме этого предприятия могут ввести технологическое оборудование и за 5 лет тоже без уплаты таможенных пошлин и НДС.
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка

Отметим, накануне экспертный совет Минского городского технопарка утвердил заявки от десяти новых компаний, которые и станут резидентами на Партизанском. Еще столько же "портфолио" кандидатов-промышленников рассмотрят в ближайшее время.

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