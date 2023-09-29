Новые корпуса Минского городского технопарка на ОАО "Мотовело" начнут принимать резидентов уже в 2024 году

Сзади меня находится главный производственный корпус, в котором и расположится сам велозавод. Это производство велосипедов, новые станки и оборудование. На всей территории действует специальный налоговый режим. Налог на прибыль в течение 5 лет не платится предприятиями. Но этот режим длится до 2030 года. Кроме этого предприятия могут ввести технологическое оборудование и за 5 лет тоже без уплаты таможенных пошлин и НДС.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка