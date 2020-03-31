Первое в стране производство упаковки Tetra Pak появится в Минской области

Так, один из центров инновационных и наукоемких производств - Пуховичский район. Здесь возводят комплекс комбикормовых заводов в составе Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это будет предприятие по глубокой переработке зерна. Вместе с этим создадут и более тысячи рабочих мест.



Кроме того, в 60 километрах от столицы появится и первое в нашей стране производство упаковки Tetra Pak. Проект реализуют российские инвесторы.



Еще одно производство с акцентом на экологичности - новый завод по выпуску деревянных пеллет (это топливо из отходов деревообработки). Предприятие возводят в Борисове.



