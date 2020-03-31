3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Первое в стране производство упаковки Tetra Pak появится в Минской области
Так, один из центров инновационных и наукоемких производств - Пуховичский район. Здесь возводят комплекс комбикормовых заводов в составе Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это будет предприятие по глубокой переработке зерна. Вместе с этим создадут и более тысячи рабочих мест.
Кроме того, в 60 километрах от столицы появится и первое в нашей стране производство упаковки Tetra Pak. Проект реализуют российские инвесторы.
Еще одно производство с акцентом на экологичности - новый завод по выпуску деревянных пеллет (это топливо из отходов деревообработки). Предприятие возводят в Борисове.
Президент
Все
"Образец наивысшего служения национальной культуре" - Лукашенко поздравил Оловникова с днем рождения
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив Витебской госакадемии ветеринарной медицины
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов