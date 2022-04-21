Новое нефтяное месторождение открыли в Брагинском районе

Поисковые работы на нефть и газ в Брагинском районе не проводись более сорока лет. В 2021 году мы подготовили структуру для поискового бурения - Восточно-Омельковщинскую. И в апреле 2022 года в результате бурения скважины № 1 была подтверждена промышленная нефтеносность воронежских отложений, с чем связано открытие нового нефтяного месторождения в Брагинском районе.

Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть"