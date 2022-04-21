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Новое нефтяное месторождение открыли в Брагинском районе

Белорусские нефтяники получили притоки нефти в нескольких зонах Припятского прогиба. По оценке геологов, ресурсная база углеводородов на новом месторождении и залежах в сумме превышает 6 млн тонн.В Брагинском районе подтверждена промышленная нефтеносность отложений на Восточно-Омельковщинской структуре. Предварительная оценка ресурсной базы - 500 тыс. тонн нефти.

Поисковые работы на нефть и газ в Брагинском районе не проводись более сорока лет. В 2021 году мы подготовили структуру для поискового бурения - Восточно-Омельковщинскую. И в апреле 2022 года в результате бурения скважины № 1 была подтверждена промышленная нефтеносность воронежских отложений, с чем связано открытие нового нефтяного месторождения в Брагинском районе.
Петр Повжик, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть"

По словам специалистов, промышленная нефтеносность подтверждена вскрытием 15-метровых нефтенасыщенных пород-коллекторов, а также в результате испытания воронежских отложений на глубине около 2 километров.