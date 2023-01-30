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Новые ниши: Тула готова увеличить закупки белорусской пищевой упаковки и плодоовощных культур

Братские отношения тоже требуют планомерной работы. Беларусь и Тульская область к кооперационной цепочке во внешней торговле подключают малый и средний бизнес. Предприятия регионов давно выстраивают совместную работу. Безусловные лидеры - химическая промышленность, металлургия и машиностроение. Открываются и новые ниши: Тула готова увеличить закупки нашей пищевой упаковки, плодоовощных культур, сырья для производства аэрозолей.

Санкции лишь укрепляют белорусско-российские связи, способствуют созданию новых проектов. Сотрудничество белорусских и тульских компаний проходит при поддержке правительства региона.

Еще один инструмент, который позволит упростить выход на белорусский рынок, это биржевая площадка - альтернатива традиционной товаропроводящей сети. В основу заложат взаимные поставки импортозамещающих товаров. Проект уже в активной проработке.

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