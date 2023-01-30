3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новые ниши: Тула готова увеличить закупки белорусской пищевой упаковки и плодоовощных культур
Братские отношения тоже требуют планомерной работы. Беларусь и Тульская область к кооперационной цепочке во внешней торговле подключают малый и средний бизнес. Предприятия регионов давно выстраивают совместную работу. Безусловные лидеры - химическая промышленность, металлургия и машиностроение. Открываются и новые ниши: Тула готова увеличить закупки нашей пищевой упаковки, плодоовощных культур, сырья для производства аэрозолей.
Санкции лишь укрепляют белорусско-российские связи, способствуют созданию новых проектов. Сотрудничество белорусских и тульских компаний проходит при поддержке правительства региона.
Еще один инструмент, который позволит упростить выход на белорусский рынок, это биржевая площадка - альтернатива традиционной товаропроводящей сети. В основу заложат взаимные поставки импортозамещающих товаров. Проект уже в активной проработке.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов