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Новые положения в системе госзакупок рассмотрят на заседании общественной приемной ЕЭК
О новых положениях в системе госзакупок будут говорить сегодня на очередном заседании общественной приемной ЕЭК, которая пройдет в онлайн-формате. Во главе угла обсуждение актуальных вопросов обеспечения доступа промышленных товаров государств ЕАЭС к муниципальным госзакупкам в связи с вступлением в силу новых правил. Также в фокусе внимания представителей госорганов и деловых кругов введение евразийского реестра промышленных товаров государств союза, подходы стран к цифровизации закупочной деятельности и развитие электронных магазинов для работы с госзакупками в малых объемах.
В первый день заседания общественной приемной ЕЭК в Евразийский реестр включено 6 товарных позиций белорусской компании, занимающейся производством материалов и техники для дорожной разметки.
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