Новые правила торговли никотиновыми смесями

Госорганы, бизнес, торговля и производители поддержали предложения МАРТ о введении ограничения на продажу жевательных смесей с никотином. Сегодня в министерстве прошло заседание общественно-консультативного совета, где обсуждался проект постановления. Нормы направлены на сохранение здоровья в первую очередь молодежи, ведь сегмент рынка никотиновых смесей сегодня растет, а покупать их могут сейчас и дети.



Будет проведена оценка регулирующего воздействия новаций. После документ внесут в правительство. Регулятор уверен, что новые правила по продаже никотиновых смесей могут заработать уже через месяц.



