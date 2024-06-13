Новые проекты АПК Минской области: особый акцент - на развитие птицеводства

В 2025 году планируется реализация нового инвестиционного проекта. Это строительство площадки по откорму бройлера мощностью 18 тыс. т мяса в живом весе в год. Это даст возможность увеличить и объемы производства, и экспортный потенциал.

Сергей Рамченко, гендиректор ОАО "Смолевичи Бройлер"