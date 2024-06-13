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Новые проекты АПК Минской области: особый акцент - на развитие птицеводства

Агропромышленный комплекс Минской области ждут значительные пополнения! Особый акцент - на развитие птицеводства. Так, агрокомбинат "Дзержинский" возводит новые объекты по выращиванию и переработке мяса птицы в Крупском районе. А Солигорская птицефабрика строит инновационную перепелиную ферму.

Большой инвестиционный проект и у предприятия "Смолевичи Бройлер". Сегодня оно крупнейшее в АПК по объемам производства (а это 20 % всего мяса птицы, производимого в нашей стране). В составе предприятия - шесть филиалов. Одна из самых востребованных позиций на рынке - продукция глубокой переработки. Это полуфабрикаты, кулинарные изделия. Благодаря реализации инвестпроекта, появится более 70 новых рабочих мест.

В 2025 году планируется реализация нового инвестиционного проекта. Это строительство площадки по откорму бройлера мощностью 18 тыс. т мяса в живом весе в год. Это даст возможность увеличить и объемы производства, и экспортный потенциал.
Сергей Рамченко, гендиректор ОАО "Смолевичи Бройлер"

"Смолевичи Бройлер" экспортирует свою продукцию в 10 стран. Два основных направления - это Россия и Китай. Кроме того, это и страны Средней Азии.

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