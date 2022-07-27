Новые проекты БНБК - о какой выручке может идти речь?

Об эффективности работы масштабных инвестпроектов в Беларуси говорили на правительственном уровне на Белорусской национальной биокорпорации и заводе "БЕЛДЖИ". Оба предприятия нацелены на выпуск импортозамещающей продукции и уже доказали, что ставка сделана верно. Товар в высоком спросе и на внутреннем рынке, и на внешних. И это только начало. На производствах уже рассматривают новые проекты.БНБК просчитывает выручку и говорит о полной загрузке при выходе на 100-процентную мощность.

Сегодня и завтра больших проектов - в репортаже Алины Лаппо.

Оценить в полной мере масштаб агрокорпорации можно только с высоты птичьего полета. На 160 гектарах - 21 завод, 14 из которых в единой технологической цепочке. Благодаря передовым технологиям, золото белорусских полей - зерно - превращают в инновационный, прибыльный и, главное сегодня, импортозамещающий продукт. Глубокая переработка зерна и производство незаменимых аминокислот - это то, что привлечет миллионы. Сейчас предприятие набирает обороты - с июля начали наращивать производственные мощности.





Только в комбикормах и премиксах у нас порядка 1000 наименований продукции. Мы можем выпускать на наших заводах любой комбикорм, который можно только представить. Это для крупного рогато скота, для всех возрастов животных, для птицы, для свиней. И у нас есть уникальный завод, которого нет на территории Беларуси и практически нет на территории наших соседей - производство комбикормов для рыб. Особенно он ценен тем, что способен выпускать корма для ценных пород рыб. Александр Бильдюкевич, замдиректора Белорусской национальной биотехнологической корпорации





Более 60 % продукции БНБК идет на экспорт

Интерес к белорусской продукции проявляют и зарубежные потребители. Более 60 % из всего производства отгружается на экспорт. Страны Азии, Африки и Ближнего Востока - география поставок растет, ведется тесная работа и с российскими коллегами, копилка договоренностей пополнилась более чем на 200 миллионов долларов. Восточной соседке поставят свыше сотни тысяч тонн комбикорма.





География поставок обширная. Сейчас мы, по сути, заходим только на рынки всех этих стран. Чтобы не ломать рынок и не ломать цены, мы приняли такую позицию: примерно плюс-минус на более равных долях заходить на разные рынки. Алексей Зайцев, начальник управления экономики Белорусской национальной биотехнологической корпорации





Новый уровень белорусского АПК

Главная задача - это закрыть потребности своего, белорусского, рынка, а еще заместить то, что раньше покупали из-за рубежа. Продукция БНБК в первую очередь поступает на отечественные сельхозпредприятия. И главное, по доступным ценам.

Мы видим, что сегодня создано уникальное предприятие, которое полностью обеспечит потребности сферы животноводства Беларуси в импортируемых ранее продуктах - аминокислотах, премиксах. Сейчас на внутреннем рынке заключены договоры на Br127 тыс. и решается вопрос о заключении дополнительных соглашений на Br95 тыс., что суммарно составит более 220 тыс. т продукции. Пятая часть этих комбикормов пойдет на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, оставшаяся будет экспортирована. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Республики Беларусь





БНБК обрела свои сырьевые зоны

На внутреннем рынке потребность, например, в аминокислотах - 15 тысяч тонн в год. Обеспечить этот объем удается, но мощности АПК расширяются. Растут и запросы, и здесь важно, чтобы сырья было в достатке. Здесь помогут и сырьевые зоны. В этом году обрели такие в Глусском, Бобруйском и Пуховичском районе, в планах и Осиповичский - всего же выращивать для себя зерновые будут на 112 тысячах гектарах земли.





БНБК выйдет на полную мощность по комбикормам и аминокислотам в сентябре

Выход БНБК на полные мощности не за горами - в планах ввести в эксплуатацию оставшиеся объекты до конца года, что в будущем обеспечит выручку не менее 400 миллионов долларов. В скором времени копилку достижений пополнит и производство витаминов, проект оценивается в 850 миллионов долларов. Ожидается, что уже в следующем году будет дан старт его реализации.