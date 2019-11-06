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Новые производства в регионах решают вопрос занятости
С начала года у нас открыто 360 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них треть именно микро-, малые и средние предприятия. Большой плюс, когда производство строятся в небольших городах. Это сразу для многих решает вопрос занятости. Такое предприятие открылось четыре месяца назад в Смолевичах. Высокая автоматизация и контроль качества. Продукция высокой добавленной стоимости из мяса птицы.
С каким товаром заходят на рынок внутренний и внешний - знает наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Это предприятие под Минском в Смолевичах. Возвели буквально за год на месте старых построек птицефабрики. Они были не задействованы. Решили открыть новые цеха с современным оборудованием и продуктом, который на рынке представлен единицами. А это значит, спрос будет только расти. Весь процесс производства под строгим контролем. Цветовая гамма одежды определяет, за что отвечает тот или иной работник.
С этих линий сходит готовый продукт из мяса птицы или полуфабрикат, который только нужно поместить в духовку или микроволновку. Значительная экономия времени. На предприятии говорят, такого уровня производства в Беларуси нет, в России только несколько. Все оборудование лучших мировых образцов. Объем инвестиций - 24 миллиона долларов. Продают внутри страны, отгружают и на экспорт.
Сейчас на этих площадях производят до 400 тысяч тонн продукции
Но уже думают на перспективу. По бизнес-плану с нового года будут выпускать 1300 тонн в месяц, а в год примерно 15 тысяч. Переход одной части большой компании на готовый товар обдуманное решение, так легче варьировать с поставками. Новое предприятие это не только экономика района и пополнение местного бюджета от хороших продаж, это еще и занятость этой территории. Открылось производство 4 месяца назад. С января подбирали кадры. Брали и с опытом, и молодежь, обучая навыком прямо на конвейере. Работу здесь нашли минчане, приезжают также из Жодино, Борисова, много и местных из Смолевичей.
Постепенно объемы производства планируют расширять
Когда выйдут на полную мощность, увеличат и штат работников. А это очень важно для города-спутника, который будет прирастать жильем, а новоселам, конечно, будет нужна работа рядом с домом.
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