Новые производства в регионах решают вопрос занятости

С начала года у нас открыто 360 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них треть именно микро-, малые и средние предприятия. Большой плюс, когда производство строятся в небольших городах. Это сразу для многих решает вопрос занятости. Такое предприятие открылось четыре месяца назад в Смолевичах. Высокая автоматизация и контроль качества. Продукция высокой добавленной стоимости из мяса птицы.

С каким товаром заходят на рынок внутренний и внешний - знает наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Это предприятие под Минском в Смолевичах. Возвели буквально за год на месте старых построек птицефабрики. Они были не задействованы. Решили открыть новые цеха с современным оборудованием и продуктом, который на рынке представлен единицами. А это значит, спрос будет только расти. Весь процесс производства под строгим контролем. Цветовая гамма одежды определяет, за что отвечает тот или иной работник.

С этих линий сходит готовый продукт из мяса птицы или полуфабрикат, который только нужно поместить в духовку или микроволновку. Значительная экономия времени. На предприятии говорят, такого уровня производства в Беларуси нет, в России только несколько. Все оборудование лучших мировых образцов. Объем инвестиций - 24 миллиона долларов. Продают внутри страны, отгружают и на экспорт.

Сейчас на этих площадях производят до 400 тысяч тонн продукции

Но уже думают на перспективу. По бизнес-плану с нового года будут выпускать 1300 тонн в месяц, а в год примерно 15 тысяч. Переход одной части большой компании на готовый товар обдуманное решение, так легче варьировать с поставками. Новое предприятие это не только экономика района и пополнение местного бюджета от хороших продаж, это еще и занятость этой территории. Открылось производство 4 месяца назад. С января подбирали кадры. Брали и с опытом, и молодежь, обучая навыком прямо на конвейере. Работу здесь нашли минчане, приезжают также из Жодино, Борисова, много и местных из Смолевичей.

Постепенно объемы производства планируют расширять