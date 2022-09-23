Новые производственные линии на Гомельском заводе литья и нормалей - подарок ко Дню машиностроителя

Александр Огородников, первый замминистра промышленности Беларуси: Это экономика самого предприятия, во-вторых, это качество. С компанией на некоторых рынках боятся состязаться, потому что мы в принципе ничем не отличаемся по технологическому уровню, по тем опциям, которые готовы предложить покупателю. И не только в кормоуборочной технике, но сегодня и в зерноуборочной. И лучше всего это определяет потребитель, который покупает нашу технику и голосует за нее.