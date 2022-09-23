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Новые производственные линии на Гомельском заводе литья и нормалей - подарок ко Дню машиностроителя

В канун Дня машиностроителя на Гомельском заводе литья и нормалей запустили новые производственные линии. Все процессы на участках автоматизированы. Формовочная линия позволит втрое увеличить выпуск отливок из стали, серого и высокопрочного чугуна и втрое нарастит объемы производства новая гальваническая линия. Она обеспечит качественное цинкование и хромирование металла без вреда окружающей среде.

Андрей Кузнецов директор Гомельского завода литья и нормалей: Это две автоматизированные линии, они упростят, облегчат труд, все это раньше делалось вручную. Сейчас людям только приходится нажимать на кнопки и смотреть за технологическим процессом. Следующий шаг - металлообработка. Все, что применяется в нашем комбайне.
Александр Огородников, первый замминистра промышленности Беларуси: Это экономика самого предприятия, во-вторых, это качество. С компанией на некоторых рынках боятся состязаться, потому что мы в принципе ничем не отличаемся по технологическому уровню, по тем опциям, которые готовы предложить покупателю. И не только в кормоуборочной технике, но сегодня и в зерноуборочной. И лучше всего это определяет потребитель, который покупает нашу технику и голосует за нее.

Завод литья и нормалей входит в состав компании "Гомсельмаш" - крупнейшего производителя сельхозтехники. Новые линии обеспечат ресурсами сам холдинг, внутренний и внешний рынки.

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