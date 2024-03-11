Лукашенко: От каждого человека нужно больше ответственности и инициативности

Легко не будет, но нужен результат! В этой фразе вся соль кадрового понедельника у Президента.

По его итогам произошла ротация в местной вертикали власти и среди заместителей некоторых министерств, согласованы гендиректоры крупнейших предприятий. Разговор с новыми главами "Атланта" и БЕЛАЗа - возможность оценить положение дел и перспективы развития гигантов.

Глобальные задачи были актуализированы не только для согласованных сегодня на должности, но и в целом для экономики, промышленности и местной власти.

Вполне закономерно на старте весны прозвучало о благоустройстве и наведении порядка. И здесь от каждого человека нужно больше ответственности и инициативности.

Подробности сегодняшнего собеседования на высшем уровне рассказала Наталья Бреус.

Большие праздничные выходные позади. Они стали неплохой передышкой в череде рабочих будней. Хотя слабо верится, что шестерке назначенцев удалось расслабиться в ожидании собеседования на высшем уровне.

Понедельник Президент Беларуси начал с кадровых вопросов. Журналисты, честно говоря, давно в предвкушении сенсаций. Парламентские амбиции некоторые топ-чиновники воплотили в жизнь, что может заметно изменить кадровый расклад в госаппарате. Как оказалось, эти решения еще впереди, а пока донастройка на местах. Александр Лукашенко поинтересовался, по каким причинам должности некоторых руководителей районов стали вакантны.

При рассмотрении кадровых вопросов Александр Лукашенко обратился к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову, который представлял кандидатов на должности руководителей местной вертикали, и спросил, каковы причины ухода с работы их предшественников. Речь зашла, в частности, про Геннадия Шатуева, который освобожден от должности главы Кореличского райисполкома. Как пояснил Максим Рыженков, причиной стало снижение показателей социально-экономического развития района. В то же время чиновнику была предложена работа помощника первого заместителя председателя Гродненского облисполкома, который курирует село.

"Это как понимать? Если человек не справился с работой, провалил фактически… Мягко говорим "провалил", и мы его поднимаем в область? - критически заметил по поводу такого предложения Президент. - Вы разберитесь, так быть не должно. Люди это видят. Так быть не должно. Люди именно так и оценят. Скажут, вот его забрали в Гродно - так люди рассуждают. Если человек выложился так, что дальше некуда, заслужил это - другое дело. Но я сомневаюсь в этом".



В связи с требованием главы государства ситуация будет дополнительно изучена, заверил Максим Рыженков.



"Надо эти вопросы очень серьезно рассматривать. Чтобы здесь была определенная линия и люди нас понимали", - подытожил Александр Лукашенко.

Эта ремарка в духе президентской кадровой политики последнего времени. "Летунам" давно пора подрезать крылья. Не должно быть никаких иллюзий: схема "провалил дело - пересел в новое теплое кресло" не сработает. Все серьезно, и это дополнительный сигнал тем, кто приступает к новым обязанностям. Правой рукой для губернатора Турчина станет Василий Сысоев - теперь он первый зампред в Миноблисполкоме.

Я не новичок в Минской области, и та работа, которая проводилась в сельском хозяйстве, и те успехи, те неудачи, которые есть по Минской области, они в том числе и на моей совести. Ответственность очень большая, но цели, которые мы сегодня выстраиваем в сельском хозяйстве Минской области, понятны и ясны. Мы понимаем, куда мы идем, область динамично развивается, мы видим, что нужно делать уже сегодня. Сегодня уже начаты полевые работы в более ранние сроки, чем в прошлом году, это меня всегда радует как специалиста в сельском хозяйстве. Это значит, что мы все-таки в этом году получим лучшие результаты, чем были в прошлом. Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома

Сменит прописку Андрей Гордей - из Ошмянского района он переедет в Кореличский и займет пост председателя местного райисполкома. Во главе Березинского региона будет работать Андрей Соколовский - для него это шаг вверх по карьерной лестнице.

"Я хочу предупредить всех, что легко в этом году, естественно, не будет. И в последующем тоже", - подчеркнул глава государства. Президент заметил, что многие актуальные вопросы, волнующие общество, затрагиваются в сюжетах и передачах на телевидении, в прессе, интернете. "Наши люди требуют порой от власти то, что власть делать не должна", - сказал Александр Лукашенко. Глава государства ориентировал представителей власти, чиновников на то, чтобы они больше разъясняли людям, насколько сложные сейчас времена и почему важен вклад каждого человека, особенно в части благоустройства и наведения порядка. "И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон, и душат прилично. И то, что наши люди этого не почувствовали, - заслуга в том числе власти, - обратил внимание Президент. - Людям надо рассказывать и объяснять: то, что они должны делать, - они должны сделать. За них никто не сделает".

В этой связи Александр Лукашенко обратил внимание на пример Минска, жители которого зачастую жалуются на ненадлежащее качество содержания дворовых территорий, дорог и так далее. "Это понятно. Мы это понимаем, этого быть не должно. Но надо и понимать (другую сторону. - Прим. ред.): для того чтобы сделать в Минске одномоментно все дворы (что мы начали, конечно, делать, никуда от этого не уйдешь), мы из какой-то деревни заберем деньги. Лишних денег не бывает. Надо объяснять это, и прежде всего здесь, в Минске, - отметил Президент. - Если в Минске хотят быстро это все сделать, вопрос в финансах".

"Давайте объединимся: хотя бы 2% (финансирует. - Прим. ред.) население, которое живет в этих дворах и смотрит на неровности разные, лужи и канавы, а остальные 98 % - государство", - предложил Президент.

Вот такой говорящий пример на злобу дня. Весна набирает обороты - на это время традиционно приходятся все хлопоты с наведением порядка. Власть ни в коем случае не умывает руки, но инициативность и ответственность людей в вопросах благоустройства была бы точно не лишней.





"Надо организовать людей. Год качества начинается со своего двора", - подчеркнул глава государства. Одно из требований Президента касалось благоустройства вдоль дорог, чтобы там не городили дорогостоящие заборы, а высаживали деревья, которые образуют живую изгородь. Особый акцент Александр Лукашенко сделал на ситуации в Минской области, которая в этом плане отстает от других регионов. "Передайте Турчину (председателю Миноблисполкома Александру Турчину - прим. ред.) мое жесточайшее требование. Если не выполнит мое поручение и вы тоже по поводу посадки вдоль дорог елей… Чтобы люди не лазили с триммерами и по три раза не косили откос". Подобный способ благоустройства вдоль дорог, помимо эстетичного вида, является и гораздо более экономически выгодным, значительно экономит средства на механическую обработку откосов. "Мужики, очень серьезно возьмитесь за наведение порядка. Заставляйте, учите, требуйте, чтобы люди сделали свои участки сами. Не понимают, не обслуживают участок, значит, этот участок надо передать кому-то другому. Должно быть серьезное, жесткое отношение в этом плане. Земельные, приусадебные и прочие участки не должны пустовать. Там не должно быть бурьяна. Деревня должна быть деревней, даже если там три человека живет", - заявил Президент.

"Все надо привести в порядок, - потребовал глава государства. - Это задача председателя райисполкома, курирует это председатель облисполкома. В противном случае мы ни черта не сделаем за этот год. Я это специально публично озвучиваю, чтобы вы понимали, что легко не будет. Требования будут только нарастать". Опасным недостатком нынешней ситуации Президент считает расслабленную обстановку в работе чиновников. "Самое опасное, что мы расслабились. Если власть расслабилась, дни этой власти сочтены. Поэтому я хочу вас как-то раскрутить, как в народе говорят, и заставить выполнять свои обязанности, вперед к народу, ремонтируйте дороги, ремонтируйте дворы", - заявил Александр Лукашенко.

Что касается ремонта дорог, глава государства поставил задачу: к 9 Мая навести порядок и восстановить дорожное полотно, где это необходимо. "У вас март-апрель, и к 9 Мая все дороги должны быть восстановлены", - сказал Президент.

Заметная ротация случилась в промсекторе. Гендиректором Белспецвнештехники стал Игорь Велентей. Из министерства, как говорится, "в поля" отправляется Дмитрий Харитончик, замминистра промышленности возглавит "Атлант". Предприятие постоянно на глазах Первого по пути на работу, кажется, вопрос, "когда "Атлант" расправит плечи", уже не просто витает в воздухе.

На "Атланте" дела неважны, так я понимаю?" - спросил у него Александр Лукашенко. Как отметил Дмитрий Харитончик, сегодня на фоне подъема в 2021-2022 годах есть определенный спад, что обусловлено изменением конъюнктуры на рынках. "Вы мне, Дмитрий, честно скажите, Вы сами решили туда идти или Вас просто выпихивают на эту должность?" - уточнил Президент. "Ни в коем случае. Я начинал с завода (более 12 лет отработал на БЕЛАЗе в свое время), поэтому это абсолютно осознанный выбор", - заявил Дмитрий Харитончик. "Я буду только рад, потому что я, когда приезжаю сюда, выезжаю отсюда, смотрю на "Атлант", ведь понимаю, что там проблемы есть. И люди недовольны некоторые. Поэтому нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Ведь неплохие же холодильники, стиральные машины неплохие. Надо это раскрутить, чтобы это продавалось, и покупали наши люди. Ведь неплохие холодильники, неплохие стиральные машины".

Самое основное в этой ситуации - продолжить серьезную работу по снижению затрат на производстве. В условиях жесткой конкуренции без этого просто невозможно. В первую очередь смотреть на совершенствование конструкции, технологических процессов. Нужно предложить продукт, который действительно нужен покупателю и который будет конкурентен. Дмитрий Харитончик, гендиректор ЗАО "Атлант" - директор Минского завода холодильников

Этот понедельник принес важные новости для жодинского БЕЛАЗа. Вакантную должность генерального директора предприятия занял Сергей Лесин. На заводе он свой человек - пошел на повышение с позиции зама. Александр Лукашенко рассчитывает, что БЕЛАЗ не допустит снижения темпов производства.

"Сергей Иванович, падения не будет?" - спросил Александр Лукашенко. "Предпринимаем меры, чтобы к концу года сохранить темпы, которые были набраны в предыдущие 3", - сказал Сергей Лесин. "Там темпы были неплохие", - заметил Президент. "Сейчас требует нашего особого внимания шахтная тематика. Мы опытные образцы из Могилева (речь о производстве подземных самосвалов - прим. ред.) переводим на основную площадку, чтобы ускорить эту работу. По вагонам мы хорошо идем в этом году: 800 вагонов на экспорт предполагается. По головной площадке - это диверсификация видов продукции: это тяжелый гидравлический экскаватор, это тяжелый 70-тонный грейдер - техника, аналогов которой ни в Китае, ни в России нет. То есть, расширяя линейку, мы нацелены на то, чтобы сохранить объемы даже при снижении рынка карьерных самосвалов", - очертил планы руководитель завода.

"Но, Сергей Иванович, чтобы это не было далекой перспективой. Вы правильно говорите: надо опытные образцы брать на головное предприятие и производить, продавать. Но не забудьте о качестве. Мы можем быстро начать это все производить, а потом будете метаться по всему миру и приводить в порядок", - высказал свое требование глава государства.

Карьерные самосвалы из Жодино работают в разных уголках света. География поставок - 80 стран планеты. Рекордная грузоподъемность в 450 тонн и репутация надежных машин в самых сложных природных условиях. БЕЛАЗ - серьезный игрок на мировом рынке. Санкционные козни работать не помогают, но точно закаляют.

Считаю, это высокая оценка со стороны западных конкурентов нашей компании как компании, которая формирует экономическую безопасность нашей страны. Весь наш коллектив горд этим. И мы в принципе с высоко поднятой головой все эти проблемы, которые были нам созданы, преодолели. Это уже точно. Никаких сомнений в том, что мы состоялись в части работы с ограничениями, нет. Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг"