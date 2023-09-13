Новые санкции - новые возможности: подводим первые итоги Восточного экономического форума

И по одному, и по второму региону мы видим существенную динамику роста нашего экспорта. Кроме этого, оба региона еще имеют огромный потенциал нашего сотрудничества. Все эти направления мы обсудили. Уже в ближайшее время надеемся как на дальнейший рост взаимного товарооборота, так и на реализацию совместных проектов.

Руслан Страхар, зампредседателя Могилевского облисполкома

