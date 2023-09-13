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Новые санкции - новые возможности: подводим первые итоги Восточного экономического форума

13 сентября во Владивостоке - заключительный день Восточного экономического форума. А значит, можно подвести первые итоги продуктивной работы белорусской делегации.

Уже в этом году Беларусь и Россия планируют выйти на досанкционные показатели логистических потоков, а это 17-18 миллионов тонн в год. Также активно развиваются внутренние производственные, промышленные ресурсы. В формате Союзного государства наиболее активны в промышленной коммерции регионы Дальнего Востока, Хабаровский и Приморский края.

И по одному, и по второму региону мы видим существенную динамику роста нашего экспорта. Кроме этого, оба региона еще имеют огромный потенциал нашего сотрудничества. Все эти направления мы обсудили. Уже в ближайшее время надеемся как на дальнейший рост взаимного товарооборота, так и на реализацию совместных проектов.
Руслан Страхар, зампредседателя Могилевского облисполкома

Развитие промышленной кооперации актуально для всех регионов Союзного государства. Строительство совместных предприятий будет развиваться еще более активно.

Каждый регион, где работают наши карьерные самосвалы, техника МТЗ, МАЗ, они просят создать единые центры дистрибьюции и сервиса белорусской продукции, потому что это разнообразие дилеров, их абсолютная нестыковка приводит к тому, что в случае поломки машины мы не можем обеспечить где-то даже и гарантийных обязательств.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Создание единых рынков в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте предусматривает унификацию стандартов. Один из важных этапов - окончательное снятие всех барьеров во внутренней торговле.

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