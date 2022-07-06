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Новые сорта сельхозкультур предлагают белорусские ученые-аграрии

Сельхозорганизации Минской области в ожидании массовой жатвы. А пока белорусские ученые-аграрии предлагают новые сорта высокоурожайных культур. Некоторые из них готовы заменить импортные. Так, в НПЦ Академии наук Беларуси по земледелию один из акцентов на бобовые. Они богаты белком и полезными аминокислотами. Например, люпин может стать альтернативой сои.

Кроме того, есть и новинки таких ценных в АПК культур, как пшеница и тритикале. Всего же специалисты научно-практического центра из Жодино занимаются селекцией по 38-ми видах сельхозрастений. Многие из них сегодня представлены на демонстрационном поле, куда приезжают и гости из России.

Сам научно-практический центр Академии наук по земледелию в эти дни отмечает 95-летие. 7 и 8 июля в Жодино пройдет международная конференция, где наших ученых поздравят специалисты АПК из разных стран.

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