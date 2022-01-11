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Новые технологии промышленности представят в Минске 5-8 апреля 2022 года

Новые технологии промышленности представят в Минске с 5 по 8 апреля. Тематика сразу нескольких выставок охватывает технологии в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства, конструкционных материалов и ресурсосбережения. Выставки предусматривают и масштабную деловую повестку. Специалисты смогут воспользоваться возможностью повышения профессионального уровня, посетив профильные конференции.

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