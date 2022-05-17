Развитие двусторонних отношений и готовность содействовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества. В условиях нарастающего санкционного прессинга партнерство с российскими регионами представляет для Беларуси особый интерес. Сегодня новые точки роста для наращивания взаимной торговли с Бурятией обсудили на заседании рабочей группы. Этот российский регион заинтересован в наших промышленных товарах, сельхозпродукции, инновационных разработках, а также в сотрудничестве в области здравоохранения.