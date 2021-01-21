Новые валютные горизонты БМЗ

Конкурентный потенциал БМЗ – молодые специалисты



Качество под четким контролем новейшей техники, она фиксирует и внешний, и внутренний брак продукции. Везде автоматика. И все же без участия человека не идет ни один производственный процесс. Кирилл Каунов здесь уже 15 лет. Техникум, армия, институт, а потом и первое место работы. Начинал обычным слесарем. Сегодня уже руководит цехом. В команде такие же молодые специалисты, все с амбициями и прицелом на успех.

Кирилл Каунов, начальник участка отделки, термообработки и отгрузки готовой продукции сортопрокатного цеха № 2 БМЗ:

"Мне нравится заниматься внедрением новых технологий. В этот цех перевелся собственно из-за того, что это новое производство. Я прошел полностью путь его формирования - от монтажа оборудования на фундаменте до его пуско-наладки".

География экспорта БМЗ - около 50 стран на всех континентах

В целом БМЗ сегодня - это 11 тысяч сотрудников. Результат их труда ждут на "Амкодоре", МАЗе, МТЗ и других автокузницах страны. Завод закрывает и республиканские потребности, и продает за рубеж. Поставки железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.

Сейчас идет отгрузка очередной партии товара. Вообще продукция БМЗ отсюда отправляется примерно в полсотни стран. Маршруты расходятся во все концы света - от индонезийских островов до Северной Америки.

Для металлургической промышленности Беларуси 2020 стал проверкой на прочность

В 2021 здесь смотрят с оптимизмом. Хотя предыдущие годы были непростыми. В 2019 с трудом получилось удержаться на плаву. А 2020 - карантинный год - ввел в кому многие экспортно ориентированные гиганты мира. На БМЗ экономическую турбулентность почувствовали уже в марте. Зарубежный автопром ушел в спячку, покупателей резко поубавилось.

И все же белорусский металлург свой конвейер не остановил. Старался занять ниши на освободившихся рынках в Европе, России, Турции. Пересмотрел ассортимент: где спрос оставался, объемы решили увеличить. И не прогадали.

БМЗ загружен на 90 %. В январе ожидают рост валютной выручки