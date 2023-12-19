Новые векторы Единого энергетического рынка Союзного государства

Атомная отрасль для Союзного государства может стать локомотивом экономического развития. Корпорация "Росатом", например, инновационные проекты предлагает и в смежных сферах. Акцент - на цифровые решения. В их числе тренажеры для электростанций, платформы для моделирования и автоматизации бизнес-процессов.

О новых векторах и технологическом суверенитете - репортаж Елены Витко.

Импортозамещение, технологическая независимость и совместные производства. Еще недавно для Союзного государства это были перспективные направления, сегодня - база для развития двусторонних отношений. Это касается и энергетического рынка. Причем, не только атомом единым. Внедряют новые цифровые решения.

Нижневартовская ГРЭС и турбина мощностью 800 мегаватт. Объект реальный: его полностью повторяет виртуальная панель управления. По сценарию: здесь случился разрыв коллектора холодного промперегрева. Задача - удержать энергоблок включенным. Готовность персонала к любым форс-мажорам проверяют на специальных тренажерах. Это разработка одного из предприятий Росатома. Полномасштабный комплекс поставили и для Белоруской АЭС.

Также мы поставили туда и аналитический тренажер. Где коллеги могут укрепить свои навыки в управлении таким сложным технологическим оборудованием. Естественно, не обошлось без модернизации данных тренажеров. После этого мы установили еще один дополнительный тренажерный комплекс для персонала электроцеха - это тренажер для главной электрической схемы. На этом наши взаимоотношения не закончились. Сергей Букреев, директор ООО "ДЖЭТ ЛАБ"

Подписали соглашение в области тренажеростроения: направление актуально и для нашей неатомной энергетики. Всего за пару лет оснастить под ключ планируют 11 станций высокого давления. Это будут российско-белорусские симуляторы. Третье поколение тренажеров, а значит, инновационные технологии. Есть запрос на сенсорные панели.

Мы в своем подходе используем не только программистов и разработчиков, но и технологов. Это специалисты с опытом работы на энергетических объектах: это бывшие начальники смен станций, начальники котельных цехов, турбинных цехов, что в локальном разрезе нам дает более широкое представление о прикладной деятельности непосредственно в поле. Константин Киреенко, руководитель проекта группы по проектам "Новые бизнесы"

Среди союзных приоритетов также внедрение промышленного ПО. Импортозамещающее программное обеспечение - это и экономическое развитие двух стран, и более конкурентоспособная совместная продукция. На белорусский рынок, например, уже вышла платформа "Атом.РИТА". Для предприятий это автоматизация цифровых бизнес-процессов: от финансов и документооборота до управления персоналом и закупок. "Логос" - еще один цифровой продукт. Для инженерного анализа и математического моделирования - сразу шесть модулей.

Логос очень быстро развивается. И мы вместе с разработчиком показываем инкрементальный прирост функционала. Т.е. от релиза к релизу добавляются новые функции, новые возможности. И именно по этой причине нас выбирают не только заказчики Российской Федерации, но и Республики Беларусь. Лев Мартынов, руководитель направления по развитию продаж ООО "Русатом - Цифровые решения"

Цифровое ноу-хау вышло за пределы атомной отрасли. "Логос" можно использовать, например, в машиностроении или для строительства крупных инфраструктурных объектов. Важным проектом для пространственного планирования станет также "Лоу-код плафторма" для ТИМ-разработок. Технологии информационного моделирования легли в основу еще одного соглашения между "Росатомом" и белорусской стороной.

Взаимообмен, безусловно, интересен. Беларусь славится своими коллективами разработчиков. Многое интересного по не только в промышленности, но и в других областях. Договорились с Министерством архитектуры и строительства: у нас подписано соглашение о намерениях, о совместной работе над методологией внедрения комплексного ТИМ-решения, над гармонизацией наших форматов. Олег Покровский, директор по разработке программного обеспечения компании "Цифрум"