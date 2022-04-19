Новый антисанкционный пакет принят в ЕЭАС

Новый пакет антисанкционных мер принят Советом ЕЭК. Он предусматривает обнуление ввозных пошлин по 300 позициям. Прежде всего речь о критическом импорте. Производителям важно восполнить нехватку сырья и материалов, которые раньше поставлялись из западных стран. Кроме того, Совет ЕЭК продлил на год действие экспертизы для промышленных товаров. Цель - снизить расходы бизнеса.



Заседание Совета ЕЭК состоялось 15 апреля в Москве. Там также утвердили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета. Оно пройдет в конце мая в Бишкеке.