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Новый антисанкционный пакет принят в ЕЭАС
Новый пакет антисанкционных мер принят Советом ЕЭК. Он предусматривает обнуление ввозных пошлин по 300 позициям. Прежде всего речь о критическом импорте. Производителям важно восполнить нехватку сырья и материалов, которые раньше поставлялись из западных стран. Кроме того, Совет ЕЭК продлил на год действие экспертизы для промышленных товаров. Цель - снизить расходы бизнеса.
Заседание Совета ЕЭК состоялось 15 апреля в Москве. Там также утвердили повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета. Оно пройдет в конце мая в Бишкеке.
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