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Новый дизайн банкнот. В Беларуси дополнили указ о деноминации
Изменения носят технический характер. Сегодня их закрепил указ Президента. Изменят изображения архитектурных сооружений - размесят актуальные, на банкноте номиналом 50 рублей надписи приведут в соответствие с новой редакцией Правил белорусской орфографии и пунктуации. В рамках модификации банкнот Нацбанк провел работу по оптимизации их защитного комплекса. Использовали все средства, чтобы отличить подлинные банкноты можно было без использования специального оборудования.
Введенные ранее в обращение банкноты образца 2009 года будут оставаться законным платежным средством. Регулятор отмечает, что дополнительная печать наличных денег не означает увеличения денежной массы, так как банки за новые банкноты перечислят Нацбанку их безналичный эквивалент.