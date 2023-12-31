ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Новый газопровод ввел в эксплуатацию Северный актив "Белоруснефти"

Новый газопровод ввел в эксплуатацию Северный актив "Белоруснефти"

Северный актив "Белоруснефти" - нефтяная компания "Янгпур" в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации - ввел в эксплуатацию новый газопровод Ду 219 мм протяженностью 7,3 км, сообщает БЕЛТА.

Трубопровод связывает Рождественскую структуру с установкой подготовки газа куст №3 Метельного месторождения. В перспективе это позволит нарастить суммарную добычу газа и его реализацию через сети ПАО "Газпром" до уровня 4 млн куб.м в сутки.

Нефтяная компания "Янгпур" с 2013 года представляет "Белоруснефть" на российском рынке добычи нефти и газа. Среди основных видов деятельности компании - добыча нефти, газа, газового конденсата, первичная переработка нефти, поставка углеводородного сырья и продуктов его переработки предприятиям России и других стран.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все