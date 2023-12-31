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Новый газопровод ввел в эксплуатацию Северный актив "Белоруснефти"
Северный актив "Белоруснефти" - нефтяная компания "Янгпур" в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации - ввел в эксплуатацию новый газопровод Ду 219 мм протяженностью 7,3 км, сообщает БЕЛТА.
Трубопровод связывает Рождественскую структуру с установкой подготовки газа куст №3 Метельного месторождения. В перспективе это позволит нарастить суммарную добычу газа и его реализацию через сети ПАО "Газпром" до уровня 4 млн куб.м в сутки.
Нефтяная компания "Янгпур" с 2013 года представляет "Белоруснефть" на российском рынке добычи нефти и газа. Среди основных видов деятельности компании - добыча нефти, газа, газового конденсата, первичная переработка нефти, поставка углеводородного сырья и продуктов его переработки предприятиям России и других стран.
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