Новый газопровод ввел в эксплуатацию Северный актив "Белоруснефти"

Трубопровод связывает Рождественскую структуру с установкой подготовки газа куст №3 Метельного месторождения. В перспективе это позволит нарастить суммарную добычу газа и его реализацию через сети ПАО "Газпром" до уровня 4 млн куб.м в сутки.