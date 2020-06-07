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Глава Минпрома Петр Пархомчик: Промышленная политика должна быть открыта
В нашей стране точно важную должность занимает министр промышленности, учитывая и структуру экономики, и вновь звучащие предложения о масштабной приватизации. Темпы роста этого сектора должны опережать среднемировые - такую задачу поставил Президент новому главе Минпрома. По подсчетам, это примерно 3,5 % - 4 % ежегодного прироста.
За три месяца текущего года экспорт товаров предприятий Минпрома составил без малого 900 миллионов долларов. Продукция экспортировалась в 92 страны. В полтора раза больше по сравнению с таким же периодом прошлого года поставили тракторов и карьерной техники в страны так называемой дальней дуги. На 17 % увеличены поставки в Азию, почти на 23 % - в Африку.
Новый глава Минпрома Петр Пархомчик 13 лет возглавлял БелАЗ - гиганта белорусской тяжелой промышленности, который занимает треть мирового рынка по выпуску карьерной техники, конкурирует с транснациональными компаниями Америки и Японии. Теперь Петру Пархомчику придется заниматься судьбой не одного предприятия, а 220.
О том, на что будет сделан акцент в достижении целей, новый глава Минпрома рассказал в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" (видео).
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