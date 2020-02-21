Новый импульс для сотрудничества Беларуси и Египта - инновации и высокие технологии

Сегодня снова говорим об Африке. Беларусь и Египет намерены со своей продукцией начинать покорять все страны континента. Будущее крепких связей - за промышленной кооперацией. Совместная грузовая техника, тракторы, сельхозоборудование и двигатели - двусторонним проектам открыта дорога на рынки третьих государств. Но потенциал страны видят также в инновациях, высоких технологиях, науке и образовании. В целом, товарооборот между Беларусью и Египтом растет вот уже четвертый год. Нынешняя неделя, уверены в обоих правительствах, заметно прибавит в копилке наших проектов. Подробности - у Вероники Бута.



Всего четыре месяца понадобилось компании АДАНИ, чтобы реализовать на Африканском континенте этот амбициозный проект. Теперь, благодаря нашим разработкам, обеспечивается безопасность на подъезде к сердцу туристического Египта - Шарм эль Шейху. Египтяне признались, увидев это оборудование, не сразу поверили, что оно "Made in Belarus". Президент аль-Сиси лично принимал проект и был приятно удивлен. В рамках этой недели египтяне хотят договориться запустить белорусское производство у себя.





Идет разговор и о пилотном проекте в области медицинского скрининга местного населения на предмет раковых заболеваний

Все детали и нюансы двустороннего партнерства в рамках этой недели обсудили на контактно-кооперационной бирже. Переговоры провели более 30 белорусских и около 120 египетских компаний. От инноваций до, безусловно, промкооперации - интерес Минска и Каира всесторонний.

В первом году на совместном заводе собрали около 35 машин, в 2019-м - еще порядка 40. Машины себя зарекомендовали. На этот год хотят покорить планку в 200 единиц. И это вполне реально. Впереди тендер на участие в масштабном проекте.

Первое же совместное производство (три года назад) разместил в Египте тракторный завод

С конвейера в Александрии сошли уже почти три сотни машинокомплектов. Спрос на технику большой, и это объяснимо. Треть египтян работают в сельском хозяйстве. Подход к рынку, как говорится, индивидуальный. Под регион тракторы собирают в специальном тропическом исполнении.

Теперь заговорили о создании второй линии. Нашими тракторами заинтересовались другие крупные египетские компании, на этой неделе рассчитывают подписать все необходимые документы для старта очередного проекта. Плюс планы - наладить сборку моторов.

Сегодня Беларусь и Египет уже договорились производить беспилотники - подписан контракт на 1 млн долларов