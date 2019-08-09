Новый козоводческий центр появится в Дзержинском районе

Инвестиционный проект реализует фермер. Сегодня в хозяйстве Дмитрия Крылова самое большое стадо коз в нашей стране - около тысячи - и цех по выпуску козьего йогурта, творога и сыра. Новый комплекс будет инновационный: в нем разместится система карусельного доения, программа управления стадом, которая будет контролировать продуктивность животных. Будет предусмотрено также индивидуальное кормление. Зеленый высококачественный корм круглый год обеспечит гидропонная установка.



Кроме того, на территории комплекса будет построен экспериментальный завод по переработке козьего молока. В планах - производство новых для нашей страны видов сыров.