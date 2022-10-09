Новый министр промышленности активно работает в направлениях инвестиций и импортозамещения

Активная работа в направлениях инвестиции и импортозамещения. Такую задачу поставил Президент перед новым министром промышленности. Наши предприятия из года в год наращивают объемы производства, осваивают новинки и успешно торгуют на экспортных рынках. И такую планку нужно удержать. Запускается 14 проектов, касающихся импортозамещения, и это только начало.

Российская сторона подтвердила выделение ресурсов, там достаточно приемлемые процентные ставки по выделяемым ресурсам, проекты определены, они уже прошли обсуждение. Они нашли подтверждение у российских партнеров. Вы знаете, что было подписано соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией по развитию микроэлектроники, все, что касаемо "Интеграла". Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси

Также министр промышленности рассказал, что в этот немалый перечень будут входить проекты с литейными производствами (автокомпанентами), которые будут реализовывать холдинг "БАТЭ" и холдинг "БелОМО". Там очень большая программа.