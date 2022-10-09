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Новый министр промышленности активно работает в направлениях инвестиций и импортозамещения
Активная работа в направлениях инвестиции и импортозамещения. Такую задачу поставил Президент перед новым министром промышленности. Наши предприятия из года в год наращивают объемы производства, осваивают новинки и успешно торгуют на экспортных рынках. И такую планку нужно удержать. Запускается 14 проектов, касающихся импортозамещения, и это только начало.
Российская сторона подтвердила выделение ресурсов, там достаточно приемлемые процентные ставки по выделяемым ресурсам, проекты определены, они уже прошли обсуждение. Они нашли подтверждение у российских партнеров. Вы знаете, что было подписано соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией по развитию микроэлектроники, все, что касаемо "Интеграла".
Также министр промышленности рассказал, что в этот немалый перечень будут входить проекты с литейными производствами (автокомпанентами), которые будут реализовывать холдинг "БАТЭ" и холдинг "БелОМО". Там очень большая программа.
"Этих проектов на самом деле очень много. На данный момент холдинги и предприятия рассматривают возможность реализации в максимально короткие сроки новых проектов. Мы дополнительно на следующей неделе проведем встречу с банком, и после этой встречи решим, какие еще проекты будут дополнены", - подытожил Александр Рогожник.
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