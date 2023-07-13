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Новый пассажирский белорусско-российский самолет сертифицируют в 2027 году

Новый пассажирский белорусско-российский самолет сертифицируют в 2027 году. Речь о производстве 19-местных самолетов - соглашение подписано также в Екатеринбурге на полях международной выставки. С 2028 года начнется коммерческая эксплуатация. Это совместный проект Уральского завода гражданской авиации и Барановичского "Авиационного ремонтного завода". Его реализация позволит Беларуси войти в клуб стран-авиапроизводителей.

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