Новый резидент СЭЗ "Гродноинвест" планирует реализовать импортозамещающий проект в Гродно

Пополнилась новым резидентом и СЭЗ "Гродноинвест". Бизнес-план компании предполагает создание современного предприятия с высокотехнологичным оборудованием для литья под давлением, формирование широкого спектра изделий из синтетических полимеров и кварцевого агломерата, запуск импортозамещающего производства, а именно гранулята полимерного синтетического. Большая часть выпускаемой продукции будет реализовываться в Беларуси, а также на экспорт в Россию. Общие инвестиционные затраты по проекту превысят миллион евро.