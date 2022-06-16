Новый резидент СЭЗ "Гродноинвест" с российским капиталом планирует запустить производство экоупаковки

СЭЗ "Гродноинвест" зарегистрировала нового резидента. Инвестором выступает российская компания, которая модернизирует существующую производственно-складскую базу и установит современное лазерное оборудование. На новом предприятии будут выпускать уникальную самосборную упаковку для овощей, фруктов и ягод из древесно-волокнистых плит высокой плотности. Продукция будет иметь необходимые сертификаты качества и экологичности.

Планируется, что первая партия готовой продукции будет выпущена уже в четвертом квартале. Она отправится на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, некоторая часть будет реализовываться в Беларуси в рамках поэтапного перехода от полиэтиленовой упаковки товаров к экологически безопасной. Российская компания стала вторым за короткий период времени резидентом СЭЗ "Гродноинвест" по производству экологически чистой упаковки. Ранее здесь был налажен выпуск широкого ассортимента бумажных одноразовых упаковочных и столовых изделий.

