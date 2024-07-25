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Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать ювелирные изделия на экспорт

Новый резидент свободной экономической зоны "Минск" предложил инвестпроект, основная идея которого - организация собственного производства из золота для реализации изделий в страны дальнего зарубежья, в том числе Арабские Эмираты, Индию и Китай.

Начало работы предприятия запланировано на IV квартал. К 2028 году планируется увеличение объемов производства ювелирных изделий в 3,5 раза.

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