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Новый резидент СЭЗ "Минск" создаст научно-технологический парк в помощь стартапам
Свободная экономическая зона "Минск"пополнилась новым резидентом, который создаст научно-технологический парк впомощь стартапам. На территории паркабудут воплощаться в жизнь разработки из передовых областей науки и техники:нанотехнологии, микроэлектроника, аэрокосмические технологии, автоматизациякрупных промышленных объектов, силовая электроника, сельское хозяйство,медицинское оборудование и робототехника. Создание такого масштабного объектапозволит получить дополнительные конкурентные преимущества ее резидентам,технологическим стартапам, а в перспективе и нашей стране в развитииинновационного предпринимательства, прежде всего, за счет роста предприятий ивыведения их на международный рынок.
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