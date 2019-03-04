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Новый резидент в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень"
Плюс еще один резидент в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Копилку международного проекта пополнила технологическая компания "Синь Лянь" из Китая. Она планирует создать центр по хранению и обработке больших объемов данных в рамках концепции "Умный город". Новый резидент ставит задачу создать инфраструктурные решения для парковок, супермаркетов, обеспечить контроль качества и безопасности товаров и услуг, электронных платежей, а также "умный" сбор мусора: будут установлены интерактивные карты с урнами для бумаги, стекла, пластика. Деятельность новой компании ориентирована на рынок Беларуси, в первую очередь, на города Минской области. Реализация проекта запланирована на 2019-2020 гг. Общий объем инвестиций составит около 2,5 миллиона долларов.
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