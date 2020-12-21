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Новый резидент в "Великом Камне"

В "Великом Камне" готовится к открытию Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений. Здесь будут размещаться исследовательские лаборатории, зоны для стартапов, центр исследований. Также индустриальный парк продолжает прирастать новыми резидентами. Среди последних - белорусская компания, которая будет реализовывать проект в сфере наноматериалов для комплектующих оборудования, которое используется в добывающей промышленности. Технология уникальна не только для Беларуси, но для и всего евразийского региона. Выпускать продукцию планируют со следующего года.

Отметим, в индустриальном парке это 15-й резидент с белорусским капиталом. Всего же в "Великом Камне" зарегистрировано 68 компаний из 14 стран мира.

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