Новый резидент в "Великом Камне"

В "Великом Камне" готовится к открытию Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений. Здесь будут размещаться исследовательские лаборатории, зоны для стартапов, центр исследований. Также индустриальный парк продолжает прирастать новыми резидентами. Среди последних - белорусская компания, которая будет реализовывать проект в сфере наноматериалов для комплектующих оборудования, которое используется в добывающей промышленности. Технология уникальна не только для Беларуси, но для и всего евразийского региона. Выпускать продукцию планируют со следующего года.

