Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания планирует сотрудничать с Национальной академией наук и белорусскими машиностроительными организациями. Реализация проекта включает разработку программного обеспечения и тестирование беспилотных систем. Таким образом, в"Великом камне" зарегистрировано уже свыше 70 резидентов изтринадцати стран.