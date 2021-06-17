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Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта

Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания планирует сотрудничать с Национальной академией наук и белорусскими машиностроительными организациями. Реализация проекта включает разработку программного обеспечения и тестирование беспилотных систем. Таким образом, в"Великом камне" зарегистрировано уже свыше 70 резидентов изтринадцати стран.


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