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Новый сервисный центр "Амкодор" открылся в Костроме

Тракторы, экскаваторы и деревопогрузчики. Новый сервисный центр "Амкодор" открылся на этой неделе в Костроме. Его задача - продажа дорожной, лесозаготовительной и сельхозтехники, а также гарантийное и сервисное обслуживание. Специально для этого создана мобильная выездная бригада, которая качественно и оперативно будет проводить ремонт прямо на месте.

Сегодня натерритории Костромской области работает порядка 60-тиединиц техники "Амкодор". Вэтом году на предприятие города поставлено пять единиц техники иеще порядка шести планируется ввести вэксплуатацию доконцагода.

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