Новый сервисный центр "Амкодор" открылся в Костроме

Тракторы, экскаваторы и деревопогрузчики. Новый сервисный центр "Амкодор" открылся на этой неделе в Костроме. Его задача - продажа дорожной, лесозаготовительной и сельхозтехники, а также гарантийное и сервисное обслуживание. Специально для этого создана мобильная выездная бригада, которая качественно и оперативно будет проводить ремонт прямо на месте.

