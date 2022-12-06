Новый снегоочиститель разработали в Бобруйске

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, входящий в МТЗ-холдинг, разработал снегоочиститель СТ-1500. Потребителям новый агрегат будет представлен в январе, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службу МТЗ.

Снегоочиститель предназначен для очистки проезжей части, тротуаров, площадок от выпавшего снега высотой до полуметра. Его сфера применения достаточно широкая, но особенно полезен он будет в коммунальных хозяйствах и на дорожно-эксплуатационных предприятиях. Агрегат способен убирать до 300 куб.м снега в час, обладает рабочей шириной захвата 1,5 м и дальностью выброса до 20 м. Он состоит из корпуса, двух шнеков, ротора, выбросного патрубка, механического и гидравлического приводов.

Навесное оборудование проектировалось для трактора BELARUS 320.4 и его модификаций. Однако снегоочиститель может быть установлен и на иную технику. Важным требованием является наличие в тракторе переднего навесного устройства и переднего вала отбора мощности.





Фото: komkur.info