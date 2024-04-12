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Новый цех открылся на Оршанском инструментальном заводе

Новый цех открылся на Оршанском инструментальном заводе. Здесь будут производить уникальную для Беларуси продукцию - высокотехнологичный инновационный инструмент. Так отпадет необходимость закупки импортного товара.

Техническая начинка цеха состоит из современных систем числового программного управления. Благодаря реализации инвестпроекта завод в Орше освоил перспективные технологии производства по выпуску инструмента, аналогов которому нет в стране. Планы амбициозные, но в первую очередь необходимо приложить усилия по загрузке высокотехнологичного оборудования.

На данный момент остается только, как говорится, "темповать", поскольку испытания на Минском тракторном заводе показали эффективность не хуже, чем у других производителей, представленных на мировом рынке.
Сергей Авраменко, первый заместитель гендиректора ОАО "МТЗ"

Полную линейку высокотехнологичного инструмента в Орше освоят в июне. Современное производство позволит заводу с полувековой историей усилить позиции на внутреннем и внешнем рынке.

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