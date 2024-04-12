Новый цех открылся на Оршанском инструментальном заводе

На данный момент остается только, как говорится, "темповать", поскольку испытания на Минском тракторном заводе показали эффективность не хуже, чем у других производителей, представленных на мировом рынке.

Сергей Авраменко, первый заместитель гендиректора ОАО "МТЗ"